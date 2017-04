Mandl bringt "Kathi" wieder auf die Gugg-Bühne

"Was wir noch zu sagen haben" - überarbeitete Version der Gugg Eigenproduktion

BRAUNAU. In der überarbeiteten Version von Alois Mandls tragischer Komödie "Was wir noch zu sagen haben" geht es komisch, absurd, tragisch und böse zur Sache. Termine: 11., 12. und 13. Mai jeweils um 20 Uhr im Gugg.Bereits im Herbst 2016 begeisterte das infernale Trio mit der neuesten Eigenproduktion aus dem Hause Gugg. In gewohnter Manier nehmen die Herren kein Blatt vor den Mund – wer genug Fett hat, bekommt dieses auch weg…

Zwei Brüder (Schieferer/Mandl) treffen einander nach Jahren wieder. Und da solche Treffen grundsätzlich immer bei Hochzeiten oder Todesfällen stattfinden und die Herren sich selbst schon im leicht angegrauten Zustand befinden, findet die Familienzusammenführung anlässlich des tragischen Ablebens von Kathi, einer gemeinsamen Flamme aus längst vergangenen Jugendtagen, statt.Im Dorfwirtshaus kommt man ins Schwelgen und Schwadronieren. Ein bisschen über das eigene Leben und Lieben, ein bisschen über das der anderen. Über Karrieren und Konkurrenten, über Aktualitäten und Absurditäten. So weit, so österreichisch.In der überarbeiteten Fassung werden alte Feindschaften gepflegt, neue Wege eingeschlagen und unerwartete Geheimnisse gelüftet.Eine ebenso spannende wie tragische Komödie (oder komische Tragödie?) aus der Feder von Alois Mandl. Teils bitter, teils böse, teils komisch, teils absurd, aber immer abgrundtief ehrlich und grandios gespielt.Kartenpreise: 22 €/20 € ermäßigt, Halbpreiskarten für Schüler und Studenten!Karten: www.gugg.at