Mann sprang auf Flucht vor Polizei in Salzach

21.04.2018, 07:47 Uhr

Einer Kontrolle durch Bayrische Polizeibeamte wollte sich am 20. April – gegen 16:40 Uhr – in Burghausen eine junger Mann entziehen. Noch während der Kontrolle begann dieser zu flüchten und lief in Richtung Salzachufer auf deutscher Seite, wobei von den Deutschen Kräften noch versucht wurde, den Fluchtvorgang mit Pfefferspray zu unterbinden.

Suchtgift dürfte Grund für die Flucht gewesen sein

BEZIRK (red). Der Flüchtende sprang in weiterer Folge in die ca. 15 Grad kalte Salzach und durchschwamm diese bis in den Uferbereich von Ach-Hochburg auf österreichischer Seite. Hier wurde er allerdings von den bayerischen sowie den mittlerweile auch verständigten österreichischen Polizeibeamten in Empfang genommen, da der Schwimmvorgang offensichtlich länger dauerte als von dem Flüchtenden angenommen.Nach der Versorgung durch das Rote Kreuz Eggelsberg wurde der junge Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Burghausen eingeliefert. Die weitere Amtshandlung wird von der Bayerischen Polizei fortgesetzt. Der Grund für das Fluchtverhalten dürften eventuell mitgeführte Suchtmittel gewesen sein.