Mattighofen: Pächterwechsel im Schlossrestaurant? – An Interessenten fehlt es nicht

05.05.2017, 12:12 Uhr

Nach dem bereits zweiten Insolvenzfall dürfte ein Neubeginn ins Haus stehen.

MATTIGHOFEN (ebba). Nachdem vor gut einem Monat bekannt wurde, dass die Franzl‘s Schlossrestaurant Mattighofen GmbH bereits zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren Insolvenz anmelden musste, fragen sich derzeit viele, wie es mit dem Schlossrestaurant weitergeht. Momentan ist der Betrieb geschlossen und die Gerüchte, dass Geschäftsführer Franz Schickbauer, diesmal nicht wieder öffnen wird, werden immer lauter.

Reichl will Location wiederbeleben

Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer führt bereits Gespräche mit Interessenten. "Es gibt mehrere Anfragen. Mehr möchte ich im Moment aber noch nicht dazu sagen. Es sind noch zu viele Dinge offen." Die Vertragsauflösung mit dem derzeitigen Pächter scheint sich schwierig zu gestalten, da zwar die Firma Schlossrestaurant Mattighofen insolvent ist, der Mietvertrag jedoch mit der Privatperson Schickbauer abgschlossen wurde.Einer der Interessenten an der bestehenden Gastronomie im Schloss ist Christoph Reichl. Er ist Geschäftsführer des Lokals "CO2" in Mattighofen und kann sich vorstellen, das Restaurant im Schloss in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. "Ich bin auf jeden Fall interessiert, mache es aber nicht um jeden Preis. Jetzt muss erst einmal das Schätzgutachten für das Objekt abgewartet werden. Wenn es zur Vertragsunterzeichnung kommt, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass wir spätestens Anfang Juli öffnen", erklärt Reichl. "Bei der gutbürgerlichen Küche wird es bleiben. Die schöne Location mit Gastgarten bietet sich an, den Fokus auf Events zu legen, wie Schlossfeste oder Hochzeiten. Ich würde das gerne wieder mehr beleben." Der Name des Restaurants würde unter Reichl ein traditioneller bleiben. "Ein zu hipper Name würde ja auch nicht zur Location passen."