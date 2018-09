Motivierte Lehrlinge am Werk

10.09.2018, 18:00 Uhr

Zwei „Lehrlingsredakteure“ verstärken derzeit die Redaktion der BezirksRundschau Braunau.

BRAUNAU (ebba). Sie sind die Fachkräfte von Morgen und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass der Bezirk Braunau wirtschaftlich auf Kurs bleibt. Wie schon in den Vorjahren, ist auch die kommende Ausgabe Nr. 40 wieder hauptsächlich dem Thema Lehre gewidmet. Die Sonderausgabe „LehrlingsRundschau“ erscheint am 4./5. Oktober 2018.

Das Besondere daran: Für diese Ausgabe schlüpfen zwei eifrige Lehrlinge in die Rolle von Redakteuren. Bereits in den nächsten Wochen bekommt die BezirksRundschau Braunau tatkräftige Unterstützung.Diese zwei Lehrlinge dürfen in den Redaktionsbetrieb hinein schnuppern und auch selbst den Kuli schwingen: Mathias Öller ist im zweiten Lehrjahr zum Mechatroniker bei der Firma Promotech in Schalchen. Der 17-Jährige wohnt in Maria Schmolln und ist dort Mitglied der hiesigen Ortsmusikkapelle und der Feuerwehr. Außerdem ist er bei der Zeche.Das zweite Schreibtalent ist Maximilian Gabriel. Der 18-jährige Burgkirchner macht bei Wiehag in Altheim eine Lehre zum Zimmerer. Derzeit ist er im zweiten Lehrjahr. Maximilian ist bei der Landjugend und so wie Mathias auch, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.Bei einer Redaktionssitzung im Büro der BezirksRundschau Braunau wurden pro Kopf fünf Themen festgelegt. Die Redaktion ist bereits gespannt auf das Ergebnis. „Wir freuen uns schon sehr auf die Beiträge unserer Lehrlingsredakteure. Uns ist es wichtig, Themen, die junge Leute und im Speziellen Lehrlinge bewegen, aufzugreifen. Daher orientieren sich die Themen der zu recherchierenden Artikel auch an den Interessen und Lebenswelten unserer beiden Lehrlingsredakteure“, erklärt BezirksRundschau-Redaktionsleiterin Barbara Ebner.