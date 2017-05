Natürliche Gesundheit mit Robert Franz

10.05.2017, 07:59 Uhr

Vitamin D3 (Sonnenvitamin), OPC (Traubenkernextrakt) und andere wichtige Naturmittel hatte er vorgestellt. Schon beim Eintreffen und in der Pause wurde Robert Franz umringt von interessierten Besucher/inne/n, die ihn mit Fragen bestürmten.Sonne ist Leben! - Nicht nur die Naturheilmittel, nein, auch „unser persönliches Tun am Mitmenschen heilt uns!“ stellte Robert Franz ganz klar fest!Tun wir genug für unsere Gesundheit? Woran fehlt es uns? Uns, die scheinbar alles haben?Wir sind jederzeit bereit, für unsere Arbeit alles zu riskieren: Familie, Kinder, Freunde und Gesundheit???Zum einen passt es gut ins Bild des Innviertlers, dass er gewissenhaft und zuverlässig ist. Erfolg zu haben ist wichtig für unser Selbstverständnis und Selbstbewusstsein: Wer will zu denen gehören, die nichts schaffen können?Doch was bleibt auf der Strecke? Wollen wir dem äußeren Erfolg unsere Gesundheit opfern?Schenken wir auf unserem Körper Aufmerksamkeit und leben mit ihm, nicht gegen ihn! Krankheit muss nicht sein

„Wer heute keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen“(Anita Biro, Hauptstr. 2, 5222 Munderfing)Foto: Johann Zehner -Fototeam-Mattigtalv. l.: Robert Franz, Anita Biro