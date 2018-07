Neues Fahrzeug für Waisenhausbetreiber

06.07.2018, 11:20 Uhr

Errichtet wurde dieses Heim für Kleinkinder im Alter von ein bis fünf Jahren von Thomas Küsel, langjähriger Geschäftsführer des Seminar-Schlosses Bogenhofen in St. Peter am Hart. In einem Schreiben bedankt sich Küsel nun bei allen Unterstützern des Waisenhausprojektes – so auch bei der BezirksRundschau Braunau. Denn erfreulicherweise erfolgte auf Basis des damaligen Artikels eine anonyme Spende, durch die es möglich wurde, ein neues Fahrzeug anzukaufen.

Der „Hilux Pickup“ wurde vergangene Woche abgeholt und in Betrieb genommen. „Wir hatten zwar schon in der letzten Vereins-Vorstandssitzung über die Notwendigkeit eines Ersatzfahrzeuges gesprochen, dies allerdings nie als wirklich realistisch angesehen. Möglich wurde der Gedanke an den Kauf eigentlich nur durch eine anonyme Spende aufgrund eines Artikels in der Bezirksrundschau Braunau, der durch einen guten Freund, Herrn Georg Wojak, initiiert wurde. Auf einmal war der notwendige Betrag für die Anschaffung des Fahrzeuges vorhanden“, freut sich Küsel in dem Brief an seine Unterstützer. https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/den-aerm... (Bericht vom März 2018)