Nur leichter Rückgang bei tödlichen Unfällen in OÖ – Fünf Todesopfer im Bezirk Braunau

03.10.2017, 17:28 Uhr

65 Todesopfer und mehr als 6.500 Verletzte, das ist die traurige Opferbilanz des Straßenverkehrs in OÖ in den ersten neun Monaten, wie die vorläufige Unfallbilanz des VCÖ zeigt.Jedes 6. Todesopfer war ein Fußgänger. Vor allem ältere Menschen werden häufig als Fußgänger Opfer von Verkehrsunfällen. "Die Zahl der älteren Menschen steigt. Wir brauchen ein seniorengerechtes Verkehrssystem, bei dem auf Menschen, die nicht mehr so schnell reagieren können, mehr Rücksicht genommen wird", betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle gab es heuer in den Bezirken Kirchdorf und Grieskirchen, wo jeweils sieben Menschen ums Leben kamen. Fünf Todesopfer waren im Bezirk Braunau zu beklagen, berichtet der VCÖ.Bezirk Grieskirchen: 7 VerkehrstoteBezirk Kirchdorf: 7Bezirk Linz-Land: 6Bezirk Vöcklabruck: 5Bezirk Ried: 5Bezirk Perg: 5Bezirk Gmunden: 3Bezirk Wels Land: 3Wels: 3Linz: 3Bezirk Urfahr-Umgebung: 2Bezirk Freistadt: 2Bezirk Eferding: 2Bezirk Rohrbach: 2Bezirk Schärding: 1Bezirk Steyr-Land: 1Steyr: 0Quelle: Land OÖ, VCÖ 2017