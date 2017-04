26.04.2017, 16:15 Uhr

Oma klaut Gewand - mit Enkelin im Schlepptau

MATTIGHOFEN. Eine 67-Jährige aus Helpfau-Uttendorf hat am Dienstagnachmittag, dem 25. April, in einem Geschäft in Mattighofen Kleidung geklaut. Insgesamt zehn Kleidungsstücke soll die Frau entwendet haben. Gesamtwert: 80 Euro.



Die Verkäuferin konnte die Diebin beim Verlassen des Geschäftes noch stoppen und die Polizei verständigen. Als die Beamten eintrafen, war die Frau allerdings verschwunden. Nach einer kurzen Fahndung wurde die Frau gefunden. Bei der Einvernahme zeigte sich die Beschuldigte nicht geständig.



Besonders dreist: Die Dame hatte bei ihrer Diebestour ihre siebenjährige Enkelin im Schlepptau.

