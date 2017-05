Pkw kollidierte frontal mit einem Baum

05.05.2017, 08:17 Uhr

Ein Unfall auf der B156 endete glimpflich. Drei der fünf jungen Insassen blieben unverletzt.

NEUKIRCHEN. Glück im Unglück hatten fünf junge Menschen bei einem Verkehrsunfall am 5. Mai 2017 in Neukirchen an der Enknach. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Helpfau-Uttendorf war mit seinem Pkw um 0.35 Uhr auf der B156 Lamprechtshausner Straße Richtung Braunau unterwegs. Im Auto fuhren noch dessen vier Freunde mit.Laut Meldung der Polizei kam der Lenker aus unbekannten Gründen mit seinem Auto auf das Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Eine 20-Jährige aus Tarsdorf und ein 19-Jähriger aus Feldkirchen bei Mattighofen wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Braunau gebracht. Die anderen Drei blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.