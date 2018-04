Schlagfallen in Auerbach: Katze wurde tot gefunden

26.04.2018, 10:31 Uhr

Jegliche Schlagfallen seien der Polizei zu melden, rät eine Auerbacherin.

AUERBACH. In der Gemeinde Auerbach wurden illegale, selbstgebaute Schlagfallen aufgestellt – darüber informierte eine Innviertlerin, die ihre Katze selbst in einer solchen Falle tod auffinden musste. Im Ortsteil Unterirnprechting seien diese Fallen mit Speck bestückt neben einer Fasan-Futterstelle platziert gewesen. Den Vorfall hat die Auerbacherin bei der Mattighofner Polizei angezeigt und rät allen, die auf eine solche Falle stoßen, selbiges zu tun. In Auerbach seien schon mehr als zehn Katzen spurlos verschwunden, betont die Dame.