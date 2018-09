Schrecksekunde löst Motorradunfall aus

09.09.2018, 19:11 Uhr

Der 19-Jährige lenkte sein Motorrad auf der Braunauer Landesstraße B147 von Uttendorf kommend in Richtung Braunau am Inn und setzte gegen 12:25 Uhr zum Überholen von mehreren vor ihm fahrenden Fahrzeugen an. Als er sich auf Höhe des Hecks eines Omnibusses, gelenkt von einem 53-jährigen Kraftfahrer aus Deutschland, befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw an.Daraufhin führte der 19-Jährige eine Schreckbremsung durch, wobei sich das Motorrad auf der Fahrbahn nach vorne überschlug und anschließend nach rechts in die abfallende Fahrbahnböschung rutschte. Der 19-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.