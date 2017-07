Sie stärken und stehen für die Region

24.07.2017, 20:00 Uhr

Initiativen rund um Regionalität und Lebensqualität sind im Bezirk Braunau breit gefächert.

BEZIRK (ebba). Jedes Jahr rückt die BezirksRundschau mit dem "Preis für Regionalität" Privatpersonen, Vereine und Betriebe in den Mittelpunkt, die sich für die Lebensqualität in der Region einsetzen.Ein Paradebeispiel ist die Bezirkslandjugend Braunau. Die Landjugendlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Berufe mit Tradition wieder vor den Vorhang zu holen. 23 Landjugendgruppen haben in den eigenen Gemeinden einen Blick in die Werkstätten von beinahe vergessenen Handwerksberufen geworfen, um ihnen damit wieder an Wertschätzung und Bedeutung zu schenken. Daraus entstanden ist das Buch „Kunst ned an Handwerker braucha?“ mit interessanten Berichten über Hutmacher, Spinner & Co.

Jetzt bewerben!

Die Audio Mobil Elektro GmbH in Ranshofen mit Geschäftsführer Thomas Stottan geht mit der Projektinitiative "DiMoReg Braunau/Simbach" ins Rennen um den Regionalitätspreis. Dabei handelt es sich um eine ländliche Mobilitätsregion, in der selbstfahrende Autos erprobt und erforscht werden. Dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine wird auf den Grund gegangen. Zudem wird ermittelt, wie groß Akzeptanz und Vertrauen in die Assistenzsysteme sind. Automobilhersteller und Zuliefererbetriebe können auf dem Testfeld neueste Technologien im Realbetrieb testen und die Ergebnisse in die Systemverbesserung einfließen lassen. Die Mobilitätsregion soll regionale Wirtschaftsimpulse mit sich bringen.Weiters für den diesjährigen Regionalitätspreis nominiert sind der Altheimer Wolfgang Ober, der für seine Hennen ein Wellnesshotel errichtet hat, der Schaberlhof in Ranshofen, der seit 35 Jahren biologisch produziert und die Hofdestillerie Dicker in Gilgenberg, die aus heimischem Obst Edelbrände herstellt sowie viele weitere aussichtsreiche Kandidaten. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer verfolgt gespannt den Wettbewerb. Er meint: "Großartige Initiativen gehen von den Menschen in den Regionen selbst aus."Dieverleiht dieses Jahr zum siebten Mal denanundWer für Wertschöpfung in der Region sorgt, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichert und damit zur Lebensqualität in Oberösterreichs Regionen beiträgt, hat gute Chancen, bei derausgezeichnet zu werden.sind inmöglich:• Dienstleistung und Handel• Industrie• Handwerk und Gewerbe• Land- und Forstwirtschaft• Vereine, Institutionen undBehörden• Tourismus• Gastronomie• Mobilität underneuerbare Energien• „Junge Ideen“Dieist ab sofort möglich: