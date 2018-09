24.09.2018, 09:05 Uhr

Sieben Menschen im Bezirk feierten ihren 100. Geburtstag

BEZIRK BRAUNAU (höll). Die Lebenserwartung in Österreich steigt kontinuierlich. Wer im Jahr 2010 geboren wurde, wird durchschnittlich 83,2 (Frauen) bzw. 77,7 Jahre (Männer) alt. Menschen die im Jahr 2030 zur Welt kommen, werden durchschnittlich drei Jahre länger leben. Das ergab eine Studie der Fachzeitschrift „The Lancet“. Sieben 100-Jährige im Bezirk Braunau

Auch mehr 100-Jährige wird es in Zukunft geben. Aktuell leben im Bezirk Braunau sieben Menschen, die 100 Jahre und älter sind. Wie die Studie bereits zeigt, sind es meist die Frauen, die ein derart hohes Alter erreichen. Im Bezirk Braunau ist das nicht anders: Von den sieben 100-Jährigen sind sechs Frauen. Vier von ihnen leben in der Bezirkshauptstadt, eine Frau wohnt in Mattighofen, eine in Ostermiething. Der einzige 100-Jährige des Bezirks verbringt seinen Lebensabend in Weng im Innkreis. Die meisten 100-Jährigen leben Zuhause

Nur zwei der 100-Jährigen leben in einem der Seniorenzentren des Bezirks: "Es ist schön, dass immer wieder Bewohner den 100er knacken. Das zeigt auch, dass die Pflege in unseren Häusern sehr liebevoll und kompetent erfolgt", betont Bezirkshauptmann Georg Wojak.

