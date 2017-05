So soll's neue Freibad in Altheim aussehen

08.05.2017, 10:31 Uhr

ALTHEIM (penz). Bei einer außerplanmäßigen Sitzung besprachen sich die Altheimer Gemeinderäte über das weitere Vorgehen in Sachen Schwimmbaderneuerung. Die Sanierung soll nicht wie ursprünglich geplant in drei Jahren und Bauabschnitten erfolgen, sondern in einem. Ziel ist vor allem die Anlagentechnik sowie die Wasseraufbereitung auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. "Das Kinderbecken wird von Grund auf erneuert, dafür aber etwas kleiner. Auch die Parkflächen werden bei der Sanierung berücksichtigt", gibt Bürgermeister Franz Weinberger bekannt.

Gebäude wird "abspecken"



Start: September

Hermann Zeilinger vom Architekturbüro Färbergasse zu den derzeitigen Planungen: "Der gesamte Gebäudekomplex soll einem eingeschossigen Holztrakt weichen. " Die Erneuerung des alten Gebäudes sei dringend nötig gewesen, ist man sich einig. Der neue Bau soll zwar dem jetzigen ähneln, dennoch wurden ein paar Anordnungen abgeändert. Es wurde etwa der Chlorgasraum an das nordöstliche Ende des Gebäudetrakts entlang der Badstraße verlegt. Auch die Sanitäranlagen werden ab nächstem Jahr wo anders sein. Insgesamt habe die Fläche von 1100 qm auf 800 qm abgespeckt, verrät Zeilinger.Das Kinderbecken möchte man mit ein paar kleindkindgerechte Attraktionen, wie einen Wasserpilz, aufpeppen. Ein neues Eingangsdach soll zudem für Schatten, am Eingang, sowie beim Buffetbereich sorgen.Anfang September wird man das Projekt starten. Der Rohbau soll bis Weihnachten stehen. Ab dem Jahreswechsel will man sich den Innenräumen widmen. Planmäßig soll das Schwimmbad bis zu Betriebsbeginn im Mai fertig werden.Die Kosten für die Errichtung belaufen sich auf 1.904.788 Euro, wobei etwa die Sanierung der Parkflächen noch nicht einkalkuliert sind. Alleine 394.000 Euro entfallen auf die Schwimmbadtechnik.