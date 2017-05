Sommerzeit ist Baustellen-Zeit in Braunau

04.05.2017, 11:16 Uhr

BRAUNAU. In den Bereichen Kanal, Wasser und Straßen werden von 2016 bis 2018 investiert die Stadtgemeinde Braunau etwa 8,9 Millionen Euro. Nächste Baustelle wird der Projektabschnitt Lerchenfeldgasse und Mühlengasse. Hier werden die Kanal- und Trinkwasserleitungen erneuert, sowie die Straßenoberfläche saniert. Zuzüglich zum Abwasserkanal wird ein seperater Regenwasserkanal errichtet. Dieser soll die Kläranlage entlasten.



Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen

Ein großes Projekt läuft derzeit in der Palmstraße an. Das Stadtamt, Bürgerspital samt Stadtbücherei, Gugg und die ehemalige Musikschule werden ans Geothermienetz angeschlossen. Auch mehrere private Hauseigentümer in dem Bereich haben sich für die Umstellung auf diese umweltfreundliche Energieform entschieden. Nächstes Jahr wird die komplette Straßenoberfläche der Palmstraße erneuert.Durch die Baumaßnahmen wird es unweigerlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Teilweise werden auch lokale Sperren vonnöten sein. Die Arbeiten in der Palmstraße werden sich bis Ende Juni ziehen. In der Mühlengasse und der Lerchenfeldgasse wird von Ende Mai bis Ende Oktober gearbeitet.Durch die Arbeiten für den Fernwärmeanschluss des Stadtamtes wird der Zugang zum Rathaus-Rückgebäude (Standesamt, Sozialabteilung) erschwert.