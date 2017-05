Stadtplatz sucht Maibaum: Aufsteller für 2018 gesucht!

06.05.2017, 17:49 Uhr

Verein gesucht!

Ein Maibaum sollte auf einem Stadtplatz wie jenem in Braunau nicht fehlen. Bräuche sollten gepflegt werden. Daher unser Aufruf: Gibt es einen Verein in Braunau, der sich bereit erklärt, 2018 wieder einen Maibaum am Braunauer Stadtplatz aufzustellen? Freiwillige vor! Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Redaktion der BezirksRundschau Braunau unter Tel. 07722/846000 oder braunau.red@bezirksrundschau.com.