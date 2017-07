Tragödie in Franking: Auto erfasste Fußgänger - tot

22.07.2017, 09:00 Uhr

Gegen 1.20 Uhr passierte am 22. Juli 2017 das Unglück: Ein junger Mann aus dem oberen Innviertel fuhr mit seinem Pkw auf der Holzösterer Landesstraße in Richtung Franking. Im Bereich Eggenham, Gemeinde Franking, kollidierte er mit einem zu Fuß vermutlich am rechten Straßenrand entgegenkommenden Mann aus Braunau.

Pkw-Lenker steht unter Schock

FRANKING (red). Laut ersten Informationen der Polizei wurde die dunkel bekleidete Person von der rechten Fahrzeugseite des Pkw erfasst und in das angrenzende Feld geschleudert. Dabei erlitt der Fußgänger tödliche Verletzungen.Der Pkw-Lenker erlitt einen schweren Schock und wurde durch das Kriseninterventionsteam der Rettung betreut. Der Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Alko-Test verlief negativ

Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute noch in der Nacht die Angehörigen. Ein beim Lenker durchgeführter Alko-Test verlief negativ.Zur selben Zeit fand gestern in Franking das Waldfest statt. Ob ein Zusammenhang besteht und das Opfer gerade auf dem Heimweg von diesem war, ist noch nicht geklärt. Die Pressestelle der Polizei konnte diesbezüglich keine Auskunft geben.