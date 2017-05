Über Vorsitz der Kinderfreunde abgestimmt

08.05.2017, 15:46 Uhr



"Hinschauen statt wegschauen"

INNVIERTEL. Bei der jüngsten Regionskonferenz der Innviertler Kinderfreunde wählten die Delegierten einen neuen Vorstand. Als Ergebnis darf Brigitte Schabetsberger nun weitere drei Jahre den Vorsitz der Kinderfreunde übernehmen.Der Konferenz vorangegangen war eine Diskussion über Ziele sowie das Arbeitsprogramm, das sich die Kinderfreunde bis 2020 vornehmen. Wichtige Werte des Vereins sind vor allem Solidarität, Menschlichkeit, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Dies wird auch in den Gruppenstunden gelebt: Die Kinder erleben, dass ein Miteinander und gemeinsames Tun wichtige Schritte zu einem besseren Leben sind.Am roten Sofa diskutierten Joschi Ackerl, Roland Schwandner und Harry Zoister über die Herausforderungen von Familien in der heutigen Zeit: Nachmittagsbetreuung mit Pädagogen war dabei eine Forderung. Der Appell an die Delegierten im Saal war, sich als Kinderfreund in die Diskussion einzubringen. Es müsse das Beste für die Kinder gefordert werden. Jeder soll einen klaren Standpunkt beziehen, wenn es um Verbesserungen für Familien geht. Es ging um Zivilcourage, sich einmischen trauen und "hinschauen statt wegschauen".Mit dem Kabarett von Ingrid Schiller „Hier spricht Frau Ings!“ wurde die Regionskonferenz geschlossen.