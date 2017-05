Umfrage zu Zukunftsthemen in Eggelsberg: Über 500 Antwortbogen eingelangt

12.05.2017, 10:11 Uhr

Am Dienstag, dem 23. Mai, um 20 Uhr wird das Ergebnis der Umfrage beim Gasthof Steinerwirt der Öffentlichkeit präsentiert.

„Die Rückmeldungen auf die Umfrage haben alle unsere Erwartungen übertroffen,“ schwärmt FPÖ-Gemeindevorstand Josef Maislinger, der die Fragebogenaktion organisiert hat. „Die Ergebnisse werden in diesen Tagen von einem Fachmann ausgewertet und schon jetzt können wir sagen, dass es zusätzlich zu den Antworten unglaublich viele neue Ideen und Anregungen gegeben hat.“Tatsächlich entspricht der Rücklauf von exakt 536 Fragebögen einem Anteil von knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten. Notwendig wurde die Umfrage aufgrund einiger anstehender Entscheidungen, bei denen die Bevölkerung aus Sicht der FPÖ zu wenig eingebunden wird.Geht es nach dem Wunsch von ÖVP-Bürgermeister Christian Kager, soll der neue Kindergarten an den Ortsrand "verbannt" und im beschaulichen Ibm ein mehrgeschossiges Wohnbauprojekt entstehen. „Bevor der Gemeinderat hier Beschlüsse fasst, die womöglich an den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung völlig vorbei gehen, haben wir die Initiative ergriffen und diese Umfrage gestartet,“ sagt Gemeindevorstand Maislinger. „Die große Beteiligung zeigt, wie engagiert unsere Bürger sind – dafür sollten wir dankbar sein und den offenen Dialog aufnehmen.“