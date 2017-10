Unsere "Lieblinge der Woche"

12.10.2017, 12:35 Uhr

Pfotenhilfe sucht fürsorgliche Besitzer für Fred, Sid und Locki

LOCHEN AM SEE. Fred, Sid und Locki warten derzeit im Tierheim auf ihre neuen "Herrchen". Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Tierpfleger der Pfotenhilfe Lochen unter 0664/5415 079, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. Weitere Infos unter www.pfotenhilfe.org.Der zirka im Jahr 2006 geborene Mischlingsrüde ist herzensgut und liebt Menschen und Streicheleinheiten. Fred ist sehr verschmust, kastriert und eignet sich für ein Haus mit Garten, wo es viel Platz für den sanften Riesen gibt. Fred liebt auch Kinder über alles und verträgt sich mit allen anderen Tieren. Der Mischling ist etwa hüfthoch.

Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDer etwa einjährige Rüde hat aufgrund eines schweren Unfalls ein Vorderbein verloren, ist aber dennoch sehr lebensfroh und bewegungsfreudig. Er liebt, nach anfänglicher kleiner Schüchternheit, alle Menschen und Tiere und ist auch als Familienhund geeignet.Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDer zirka 2015 geborene Maltesermix ist ein überaus liebevoller und verschmuster kastrierter Rüde, der alle Menschen und Tiere liebt. Locki würde sich auch über eine Familie mit Kindern freuen und braucht viel Bewegung und Streicheleinheiten.Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaFotos: Pfotenhilfe