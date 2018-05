Unsere "Lieblinge der Woche"

02.05.2018, 19:44 Uhr

Pfotenhilfe sucht liebevolle Besitzer für Nina, Samy und Schoko

LOCHEN AM SEE. Nina, Samy und Schoko warten derzeit im Tierheim auf neue Besitzer. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Tierpfleger der Pfotenhilfe Lochen unter 0664/5415 079, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. Weitere Infos unter www.pfotenhilfe.org.Die etwa 2015 geborene Hündin Nina ist eine herzensgute, anschmiegsame und freundliche Hündin. Sie liebt andere Hund und wäre ein toller Familienhund. Mit anderen Tieren hatte sie bisher keinen Kontakt. Wer gibt der wuscheligen Prinzessin ein Zuhause auf Lebenszeit?

Mag Kinder: JaMag andere Tiere: HundeFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDer liebenswerte Rüde Schoko ist 2016 geboren und ein kastrierter Mischling. Er liebt alle Hündinnen, die meisten Rüden und alle Menschen. Zu anderen Tieren sollte er nicht genommen werden, da er einen starken Jagdtrieb hat. Kinder liebt er über alles.Schoko hat eine seltene Knochenerkrankung, die nicht tödlich ist, aber zu Ablagerungen an den Knochen führt. Daher ist er nicht so sportlich und eher gemütlich. Er wäre daher für ein Haus mit Garten geeignet. Schöne Spaziergänge mag er gerne, für Bergtouren ist er beispielsweise nicht geeignet.Mag Kinder: JaMag andere Tiere: BedingtFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDer zirka im Jahr 2015 geborene Mischling Samy ist ein überaus lieber und aktiver Hund. Er hat aufgrund eines Autounfalls einen leicht eingeschränkten Vorderlauf und kann daher keine extrem sportlichen Aktivitäten begleiten, für "normale" Wanderungen ist er aber ohne Zweifel ein guter Kumpel. Samy mag Alles und Jeden und braucht Liebe und Fürsorge.Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaFotos: Pfotenhilfe