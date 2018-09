Unsere "Lieblinge der Woche"

10.09.2018, 14:31 Uhr

Bobby, Joschi und viele kleine Kätzchen sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Bobby

LOCHEN. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die derzeit in der Pfotenhilfe in Lochen auf neue Besitzer warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter 0664/5415079. Weitere Tiere finden sie unter www.pfotenhilfe.org.Der Ende 2017 geborene kleine Mischling Bobby sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause ohne kleine Kinder, in dem er am Familienleben teilnehmen kann und viel mit ihm unternommen wird. Bis jetzt hat Bobby in seinem jungen Leben kaum etwas kennenlernen dürfen. Wer kann ihm zeigen, wie schön das Leben sein kann?



Mehrere Kätzchen



Joschi

Mag Kinder: JAMag andere Tiere: JAFährt gerne mit dem Auto: JAAnfängerhund: BEDINGTMehrere 10-16 Wochen alte, geimpfte Kätzchen unterschiedlichen Geschlechts suchen zu zweit ein Zuhause. Sollte im Haushalt schon eine etwa gleichaltrige oder verspiele Katze wohnen, kann auch ein Kätzchen alleine umziehen. In der Pfotenhilfe Lochen warten aber auch viele erwachsene Schmuser auf eine Familie.Der 2010 geborene liebevolle Hund Joschi sucht dringend nach einem Zuhause mit viel Ruhe und Geborgenheit. Joschi mag andere Hunde, allerdings sollte er nicht zu Katzen oder Kleintieren genommen werden. Joschis bisheriger Halter ist leider verstorben und daher trauert der liebe Hundeopa sehr. Wer gibt ihm eine Chance?Mag Kinder: JAMag andere Tiere: HUNDEFährt gerne mit dem Auto: JAAnfängerhund: JAFotos: Pfotenhilfe Lochen