Wenn der Notfall eintritt – Nachtschicht in der Unfallambulanz

07.05.2018, 08:00 Uhr

Aus unserer Serie „Helden der Nacht“

BRAUNAU (ebba). Ein Junkie, dem die Nadel im Oberschenkel abgebrochen ist. Ein Mann, der seinen kaputten Gips kurzerhand selbst repariert, indem er ihn betoniert. Oder Männer wie auch Frauen, die, wie sie angeben, „unglücklich von der Couch mit dem Hintern auf ein Sexspielzeug gefallen“ sind … Es gibt wohl nichts, was die Ärzte und Pfleger im Krankenhaus Braunau noch schockieren könnte. Natürlich sind das „Extremfälle“ – was nicht heißt, dass sich diese nur selten zutragen.

Schauplatz Unfallambulanz

Gutes Zureden lenkt ab



Oft schwer, Distanz zu wahren

„Katastrophengeprüftes“ Krankenhaus

Die Vorteile der „Altgedienten“

Stippvisite in der „Inneren“

Kaum eine Nacht ohne Trunkenbold

Es ist Freitagnacht, 21 Uhr. In der Unfallambulanz ist es gerade noch ruhig. Im Dienst sind Elvis Turner, Oberarzt für Orthopädie und Traumatologie, Ali Hatmi, Assistenzarzt für Orthopädie/Traumatologie, und Anna Fraunhofer, Gesundheits- und Krankenpflegerin.Wie die drei erzählen, fallen in einer Nachtschicht oft viele Kleinigkeiten an. Durch die Dichte an Betrieben in der Umgebung sind aber auch vermehrt Arbeitsunfälle von Schichtlern dabei. Natürlich auch Verkehrsunfall- und Alkoholpatienten. Insbesondere Schnittverletzungen tragen sich häufig zu. „Vor allem aber steigt die Anzahl an geriatrischen Patienten. Ältere Menschen um die 80 oder 90 stürzen und verletzen sich meist dabei schwer. Die Klassiker sind Schenkel- oder Oberarmbrüche. Es kann aber auch zu Schädel-Hirn-Blutungen kommen, wenn blutverdünnende Medikamente im Spiel sind“, erzählt Oberarzt Turner.Genau so ein „geriatrischer Fall“ kommt schließlich gegen 23 Uhr mit der Rettung herein. Ein älterer Mann sei gestürzt. Die Wunde habe nicht mehr aufgehört zu bluten. Der Patient wird in die „Wundversorgung“ gebracht. Doktor Hatmi sieht sich dort die zirka fünf Zentimeter lange Platzwunde am Hinterkopf an. Anna Fraunhofer assistiert ihm. Nach der Desinfektion bekommt der Mann eine Spritze, damit er keine Schmerzen mehr spürt. Anna Fraunhofer beruhigt den Patienten, unterhält sich ein wenig mit ihm, um ihn abzulenken. Währenddessen näht Doktor Hatmi die Wunde. Anna Fraunhofer legt ihm einen Kopfverband an. Da der Patient Blutverdünner nimmt, wird er noch zum CT geschickt, um eine Hirnblutung ausschließen zu können. Danach kommt er auf die Station.Wirklich tragische Fälle ereignen sich laut Doktor Turner „gottseidank nicht allzu häufig“. Nicht immer falle es leicht, Distanz zu wahren. So erinnert er sich heute noch gut an einen kleinen Bub, der mit dem Fahrrad in einen Bus gefahren ist. „Er ist damals bereits tot zu uns rein gekommen. Heute noch blicke ich am Weg in die Arbeit zu der Stelle, wo damals sein Marterl stand. Es ist immer besonders tragisch, wenn so junge Leute aus dem Leben gerissen werden.“Sowohl bei Doktor Turner, als auch bei Ali Hatmi und Anna Fraunhofer, haben sich die Bilder der Frauscherecker Zeltfestkatastrophe eingebrannt. „Als ich damals den Anruf bekam, es kommen gleich hundert Verletzte und drei Schwerverletzte, dachte ich ehrlich gesagt zuerst an einen Scherz. So etwas ist nicht alltäglich“, erinnert sich der Oberarzt. „Das war schon skurril anzusehen, als plötzlich so viele Leute in ihrer feschen Tracht, blutüberströmt und mit klaffenden Wunden zu uns reinkamen. Ein gruseliger Anblick“, schildert Turner. „In der Nacht haben alle im Krankenhaus so super zusammen geholfen. Innerhalb von vier Stunden waren alle versorgt.“„Mit steigenden Dienstjahren wird die Arbeitsqualität besser, weil man dann die Jungen an die Front schickt, die müssen schließlich auch die Basics lernen. Als Altgedienter ist man dann eher für die komplizierteren Fälle da. Das ist auch sinnvoll, da man schon viel mehr Erfahrung hat“, erklärt Turner. Das Arbeiten in einem vergleichsweise „kleinen“ Krankenhaus habe viele Vorteile. „Wenn man sich gut kennt, arbeitet man auch effizienter zusammen“, ist der Oberarzt überzeugt.Die beiden Ärzte und Anna Fraunhofer führen uns in den „Schockraum“. Hier kommen in erster Linie Verkehrsunfallopfer herein. Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma und möglichen inneren Verletzungen. „Zuerst werden die lebenswichtigen Funktionen überprüft, dann der Körper durchgescannt. Man schaut, ob es offensichtliche Verletzungen gibt und führt eine Standard-Untersuchung durch. Der Patient wird geröngt, der Abdomen untersucht, eine Erstversorgung durchgeführt. Gegebenenfalls wird ein Spiral-CT gemacht und der Patient schließlich in den OP gebracht.“Es ist kurz nach Mitternacht. Während sich in der Unfallambulanz gerade nichts tut, hilft Anna Fraunhofer in der „Inneren“ mit. Hier sind soeben zwei onkologische Patienten eingetroffen. Eine davon leidet an Fieber. Eine Folgeerscheinung der Chemotherapie. Bei der Patientin wurde letztes Jahr im Februar die Diagnose Magenkarzinom gestellt. Im Moment plagen sie neben Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, permanenter Harndrang und Schüttelfrost. Dazu kommen Wasseransammlungen in den Armen und Beinen. Sie erzählt, dass auch ihre verstorbene Mutter Darmkrebs hatte.Doktor Stefan Leithner hat heute Dienst in der Inneren Medizin. Er erklärt der Patientin, dass ihre Leukos angestiegen sind. Ihr werden intravenös Medikamente verabreicht, dann kommt sie auf die Station.In der Inneren verrichten in dieser Nacht die beiden Krankenpfleger Stefan und Jeanette ihren Dienst. Jeanette ist seit 15 Jahren am Braunauer Spital. Sie arbeitet teilzeit, nur nachts. „Ich mag das. In erster Linie, weil es mit dem Familienleben besser vereinbar ist. Außerdem herrscht in der Nacht im Krankenhaus eine ganz andere Atmosphäre.“Gegen halb zwei Uhr morgens tut sich auch wieder etwas in der Unfallambulanz. Rettungssanitäter bringen ein 18-jähriges „Bierzeltopfer“ herein. Der junge Mann ist gestürzt, klagt über Schmerzen in der Schulter und am Handballen. Verdacht auf Fraktur. Doktor Ali Hatmi untersucht den Patienten. Aber sowohl die Untersuchung als auch das Röntgen zeigen keine Auffälligkeiten. Außer viel „getankt“, hat der junge Mann offensichtlich nichts. Er bekommt Schmerztabletten, den Rat, sich ein paar Tage auszuruhen und wird dann wieder heimgeschickt.Eine ruhige Nacht in der Unfallambulanz. Dem Krankenhauspersonal sei’s vergönnt.