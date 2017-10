09.10.2017, 20:28 Uhr

Wie werde ich Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau?

Am Anfang der Karriere steht die Grundausbildung in der örtlichen Feuerwehr, hier wird in unzähligen Stunden das Basiswissen vermittelt. Anschließend darf man zur Betriebsfeuerwehr nach Riedersbach zu einem 2 tägigen Kurs fahren. Hier wird sehr intensiv theoretisches und praktisches Wissen vermittelt. Abgeschlossen wird der Lehrgang mit einem Test. Bei einem positiven Ergebnis darf man sich Truppführer nennen.Heuer nahmen 154 Feuerwehrmitglieder darunter 27 Feuerwehrfrauen aus dem Bezirk Braunau an dem Kurs teil.