"Wilder Garten" Entstehung vieler Blumenwiesen

20.09.2018, 14:57 Uhr

Trotz des überaus trockenen Sommers sind in der Region viele Blumenwiesen entstanden.

Die Region blüht auf







Schulprojekt Blumenwiese



BEZIRK. Der Sommer war heiß und ließ die Köpfe so mancher Blumen hängen. Doch in den drei Gemeinden Burgkirchen, Uttendorf und Mauerkirchen sind trotz der unglaublichen Hitze wunderbar bunte Blumenwiesen entstanden.In den drei genannten Gemeinden verwandelten sich kleine Rasenflächen, beziehungsweise brachliegendes Land, in kunterbunte Blühflächen. Im Rahmen des LEADER-Projekts "Wilder Garten" konnte und kann man sich in Burgkirchen, Uttendorf und Mauerkirchen gartis Blumensamen abholen und nach Lust und Laune Blumenwiesen entstehen lassen. Wie das funktioniert, ist genauestens beschrieben und jeder, der sich eine Samenmischung holt, bekommt eine kleine Anleitung mit auf den Weg, die zum raschen Erfolg führt.Die Neue Mittelschule Mauerkirchen hat diese blühende Idee im Sommersemester in den Unterricht miteingebunden und so einen wunderbaren Schulgarten entstehen lassen. Der Anschauungsunterricht trägt zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für unsere Natur und Umwelt bei.Aber nicht nur wir Menschen freuen uns über die zunehmenden Blumenpracht an den Straßenrändern und auf den Feldern, sondern auch Bienen, Schmetterlinge und Insekten erfreuen sich an der Pracht. Ohne diese kleinen Tierchen wäre die Erhaltung einer intakten Umwelt nicht möglich. Dank der Blühflächen siedeln sich auch vermehrt neue Arten in der Region an und führen zu einer Zunahme der Artenvielfalt.

Blumensamen für 2019 übrig

Aufruf für Entstehung blühender Schulen

Die Bürgermeister Albert Troppmair, Horst Gerner und Josef Leimer stehen voll und ganz hinter dem Projekt und wünschen sich, dass die bereit angelegten Flächen weiterhin so engagiert gehegt und gepflegt werden. Außerdem sollen 2019 weitere dieser Flächen entstehen. Blumensamen sind noch genug übrig.Bürgermeister und LEADER Oberinnviertel-Mattigtal wollen neben der NMS Mauerkirchen noch weitere Schulen in der Region ermuntern, sich mit Schulprojekten einzubringen. Unterstützung hierfür bekommen sie von den Gemeinden, sowie im LEADER-Bürp, die ihren Slogan "dahoam aufblian" wörtlich nehmen und jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unter der Telefonnummer 07722/67350-8110 können Sie sich Informationen holen.