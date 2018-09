Zwei HTL-Maturanten beim London International Youth Science Forum

20.09.2018, 11:24 Uhr

Leonhard Winkler aus Maria Schmolln und Christoph Schnitzinger aus Feldkirchen maturierten heuer an der HTL und vertraten im Sommer Österreich beim London International Youth Science Forum.

Österreichs Vertreter

BEZIRK. Die Einladung zum London International Youth Science Forum war ein Reisepreis, den die HTL-Maturanten Leonhard Winkler aus Maria Schmolln und Christoph Schnitzinger aus Feldkirchen für ihre Leistungen beim Nachwuchsforscher-Wettbewerb erbracht hatten. Mit ihrem Projekt "Human Energy" schafften sie es damals auf den zweiten Platz.Heuer im Sommer vertraten die beiden Österreich bei dem LIYSF in London, wo sie zusammen mit 500 anderen Forschern aus 70 Ländern unterwegs waren.Das LIYSF fand zum 60. Mal statt unter dem Motto "SCIENCE FOR THE FUTURE". Thema war nicht nur die wissenschaftliche und technologische Zukunft der Landschaft und wie dies beeinflusst werden kann, es ging vor allem darum Studenten mit neuen Kenntnissen, Fähigkeiten, Verbindungen und einer breiteren Perspektive auszustatten.Nach der London-Reise zeigten sich Winkler und Schnitzinger begeistert. Die beiden erlebten dort eine Besichtigungstour mit Stonehenge, den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, der University Oxford und weitere kulturelle Highlights. An erster Stelle standen jedoch die unterschiedlichsten Forschungsgebiete. Es wurden Forschungseinrichtungen besucht und es gab wissenschaftliche Vorträge."Wir hatten zum Beispiel einen Vortrag von Kathy Niakan zum Thema 'Human Embryos & Stem Cells'. Diese Wissenschaftlerin, die als erste Forscherin der Welt mit der umstrittenen CRISPR/CAS9 Methode in der Gentechnik gearbeitet hatte, gab uns Einblicke in ihre Forschungsarbeit und erzählte, wie sie erstmals die sehr umstrittene Methode anwandte", erzählt Winkler von den Erlebnissen in London.