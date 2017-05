Nachhaltiges Kochen ist trendy

15.05.2017, 10:00 Uhr

Ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln schont Umwelt und Haushaltskasse.

BRAUNAU (ach). Mit regionalen und saisonalen Zutaten köstliche Gerichte kochen. Nach diesem Motto bereitet das Küchenteam des Inn´s Wirtshaus am Braunauer Stadtplatz seine Speisen zu.„Unser Gasthaus steht dazu alles frisch und selbst zu kochen“, erklärt Küchenchef Alexander Hoffmann. Um nachhaltig zu sein, kalkuliert man bei der Bestellung der Lebensmittel möglichst genau. Dies schont einerseits die Umwelt, weil so weniger Abfall in der Biotonne landet und drückt andererseits die Wertschätzung unserer Lebensmittel aus. In Privathaushalten allerdings kann es schon passieren, dass der eine oder andere Rest im Kühlschrank darauf wartet, verarbeitet zu werden. Aus nicht mehr ganz frischen, aber qualitativ einwandfreien Zutaten (die meisten Produkte sind nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum noch in Ordnung) entstehen Gerichte wie Tiroler Gröstl, Fleckerlspeis, Kasnocken oder wie in unserem Rezepttipp ein gschmackiges Bauernomelett.

Bauernomelette (für 4 Pers.):

6 Eier, 10 dag Geselchtes, 2 mittelgroße gekochte Kartoffeln, 1 El Speckwürfel, 1 große Zwiebel, Salz, Pfeffer aus der Mühle, Majoran, Butter zum Braten, Schnittlauch.In einer beschichteten Pfanne kleinwürfelig geschnittenes Geselchtes, Speckwürfel und würfelig geschnittene Kartoffeln in etwas Butter knusprig anbraten. Danach Zwiebelwürfel zugeben und mitrösten. Ganze Eier in einer Schüssel mit dem Schneebesen locker verschlagen und über die Masse gießen. Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Kurz stocken lassen und dann mit einem Pfannenwender von links und rechts zur Mitte hin zusammenschlagen. Deckel auf die Pfanne geben und bei kleiner Hitze das Bauernomelett fertig braten und auf einem vorgewärmten Teller anrichten. Mit gehacktem Schnittlauch und grünem Salat servieren. Vegetarier ersetzen das Geselchte durch Gemüse.