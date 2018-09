Ein- und Ausstiegszone bei Volksschule Schneegattern für mehr Sicherheit geschaffen

12.09.2018, 10:43 Uhr

Wegen vermehrter gefährlicher Situationen vor der Volksschule Schneegattern plant die BH nun eine Ein- und Ausstiegszone für die Schulkinder wenn diese von den Eltern zur Schule gebracht oder abgeholt werden.

SCHNEEGATTERN. Gefährliche Situationen für Kinder sollten um jeden Preis vermieden werden, das gilt vor allem auch für den Bereich um die Volksschule, wo die Eltern jeden Tag ihre Kinder mit dem Auto herbringen oder wieder abholen. Dieser Prozess geschieht entweder in der Nähe der Bushaltestelle oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Café Intermezzo, wo die Schüler die Straße queren und zwischen den parkenden Fahrzeugen im Haltestellenbereich durchgehen müssen. Auf Wunsch der Direktorin Karin Winkelmeier leitete Bürgermeister Erich Rippl das Anliegen für mehr Sicherheit an die Behörde weiter.Die BH plant, die Lage verstärkt von der Polizei überwachen zu lassen. Um in Zukunft mehr Sicherheit für die Kinder zu garantieren, wurde eine Ein- und Ausstiegszone neben dem Dorfplatz geschaffen. Dabei queren die Schüler lediglich die Kinostraße.