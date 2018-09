Mobilität als Managementangelegenheit

20.09.2018, 15:07 Uhr

Gemeinsam mit dem Infrastrukturressort des Landes OÖ hat die Regionalmangagement GmbH ein Projekt zur Unterstützung von Gemeinden in Mobilitätsfragen gestartet.

OÖ. Das Projekt, dass der Unterstützung von Gemeinden und regionale Insitutionen in Mobilitätsfragen dienen soll, wird nun in drei Pilotregionen aktiv:Entwickelt wurde das Projekt des Infrastrukturressorts des Landes Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Regionalmanagement Oberösterreich GmbH. Mobilitätsmanager sind seit Kurzem in den Regionen Mühlviertel, Innviertel-Hausruck und Vöcklabruck-Gmunden aktiv und unterstützen vorerst für drei Jahre alle interessierten Gemeinden und regionale Insitutionen in deren Mobilitätsangelegenheiten.

Einsatz von Mobilitätsmanagern



"Mit dem Einsatz unserer neuen Mobilitätsmanager soll die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Mobilitätsfragen gefordert und gefördert werden", so Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner.Die Mobilitätsmanager fungieren als Bindeglied zwischen dem Land Oberösterreich und den Gemeinden, Betrieben, Schulen und weitere und beraten diese auch in Mobilitätsfragen. Außerdem versuchen sie durch Analysen diverser Einflussfaktoren Mobilität der Vergangenheit zu optimieren, beziehungsweise Mobilitätskonzepte bestens gestalten zu können. Des Weiteren führen sie Beratungen zu Mobilitätsangeboten für Wohn- und Betriebsansiedlungen und stärken das Bewusstsein in der Region und den Gemeinden im Themenbereich Mobilität."Unsere Mobilitätsmanager sind in diesen Regionen erste Ansprechpartner in Mobilitätsfragen und nehmen eine Vielzahl von Aufgaben wahr", meint Silke Sickinger, Geschäftsführerin der Regionalmanagement Oberösterreich GmbH.