Neue Gleise für die Mattigtalbahn – Schienenersatzverkehr von 17. bis 25. Juli 2017

15.07.2017, 17:07 Uhr

Auf der Mattigtalbahn finden in den nächsten Wochen Gleisarbeiten statt, wobei auch Eisenbahnkreuzungen gesperrt werden müssen. Ein Schienersatzverkehr wird eingerichtet.

MATTIGHOFEN. Auf der Mattigtalbahn finden bis 4. August Bauarbeiten statt, bei denen unter anderem Gleise neu verlegt werden. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Mattighofen und Steindorf bei Straßwalchen ist deshalb zwischen 17. und 25. Juli 2017 gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aufgrund der Bauarbeiten müssen auch Eisenbahnkreuzungen gesperrt werden – und zwar zwischen den Haltestellen Teichstätt und Achenlohe, im Zeitraum von 17. bis 28. Juli.Es werden rund 2.700 Meter Schienen auf 4.800 Betonschwellen zwischen Teichstätt und Achenlohe verlegt. Auf der Strecke werden zudem auf sechs Eisenbahnkreuzungen die Fahrbahnplatten ausgetauscht.Um einen möglichst raschen Bauablauf sicher zu stellen, wird auch in der Nacht gearbeitet. Man sei bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen die ÖBB in einer Aussendung um Verständnis.

Sonderfahrplan für Schienenersatzverkehr

Zwischen Steindorf bei Straßwalchen und Mattighofen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Es gilt ein Sonderfahrplan mit geänderten Zeiten. Während der Sperre fahren die SEV-Busse mit geänderten Fahrplanzeiten, welche darauf abgestimmt sind, dass die ab Steindorf in Richtung Salzburg fahrenden Züge in unveränderter Zeitlage verkehren können.Die verbleibenden Züge im Abschnitt Mattighofen bis Braunau am Inn fahren mit geänderten Fahrplanzeiten, welche die längere Fahrzeit der Schienenersatzbusse berücksichtigen. Zu beachten ist, dass die Lage der Schienenersatzverkehr-Bushaltestellen nicht immer am Bahnhof ist.