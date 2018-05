Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ist „großer Brocken“

02.05.2018, 13:39 Uhr

„Das Land Oberösterreich investiert gezielt in Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in allgemeinbildenden Pflicht- und Berufsschulen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein großer Brocken, jedoch eine lohnende Investition in die Zukunft“, erklärt Haberlander. „In Summe investieren wir über 40 Millionen Euro in den Ausbau der Betreuungseinrichtungen im Bezirk, davon entfallen allein 10,6 Millionen auf die Krabbelstuben und Kindergärten. Und da sprechen wir nur von den bereits fix zugesagten Bauvorhaben“, so die Landesrätin.

Leichte Beruhigung in Sachen Nachmittagsbetreuung

Haberlander: „Niemand verliert Ausbildungs- oder Arbeitsplatz“

Rundum gesundes Braunau

Im Bezirk Braunau werden aktuell vier Krabbelstubenbauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von zirka 1,8 Millionen Euro finanziert – und zwar in Eggelsberg, Mattighofen, Neukirchen und Polling. Bei den Kindergärten sind es derzeit 14 Bauvorhaben, für die die Finanzierung gesichert ist. Hier werden rund 8,8 Millionen Euro investiert.Neben diesen, bereits laufenden Projekten, sind noch weitere Projekte angemeldet: Acht Krabbelstuben und elf Kindergärten.Aber auch in den Schulbau werde kräftig investiert: 16 Vorhaben mit Herstellungskosten von rund 30,4 Millionen Euro. Weitere 17 Projekte sind angemeldet.Die Aufregung um die Einführung der Gebühr für die Kindergarten-Nachmittagsbetreuung habe sich mittlerweile etwas beruhigt. „Es gibt unterschiedliche Sichtweisen und Entwicklungen. Wir sammeln alle Rückmeldungen und es wird eine Evaluierung geben“, so Haberlander.LAbg. Gerald Weilbuchner ist es wichtig zu betonen: „Es gab im Bezirk Braunau keine einzige Gruppenschließung.“ Und man sei nach wie vor bemüht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen, so Bürgermeister Franz Weinberger.Auch zur bevorstehenden Schließung der Berufsschule (BS) in Braunau äußerte sich Haberlander: „Wir wollen zeitgemäße Strukturen schaffen. Wir haben in Braunau schon seit Längerem nicht mehr die erforderlichen Schülerzahlen erreicht. Mir ist wichtig zu betonen, dass bei der Neugestaltung kein Schüler den Ausbildungsplatz und kein Lehrer den Arbeitsplatz verliert“, so die Bildungs-Landesrätin. Nach der Auflassung der BS Braunau werden mit Ende des Schuljahres 2018/19 die Lehrlinge der Speditionslogistik sowie Speditionskaufmann/-frau sowie Bürokaufmann/-frau und verschiedene Schwerpunkte des Einzelhandels der Berufsschule Ried und Industriekaufmann/-frau der Berufsschule 6 Linz zugeordnet. Die Berufsschule Mattighofen bleibt weiterhin bestehen.„Braunau ist ein super aktiver Bezirk im Bereich Gesundheit“, lobt Haberlander. 33 Gesunde Gemeinden, 28 Gesunde-Küche-Betriebe, sechs Stammtische für pflegende Angehörige und 22 Gesunde Kindergärten, fünf Ortsstellen des Roten Kreuzes, ein zusätzliches First-Responder-System und viele weitere Angebote, stünden symbolhaft für das Engagement in diesem Bereich.Der Verein „Frau für Frau“ in Braunau erhielt für das Jahr 2017 eine Förderung in Höhe von 41.660 Euro aus dem Frauenreferat des Landes OÖ. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur Chancenerweiterung von Frauen beizutragen.