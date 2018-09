Halbzeitbilanz bei der OÖVP

18.09.2018, 17:02 Uhr

Am 18. September lud die OÖVP zur Pressekonferenz zur Halbzeitbilanz.



Rückblick

BRAUNAU. Am 18. September lud die OÖVP Bezirk Braunau zur Pressekonferenz ins Gugg Braunau. OÖVP Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Bürgermeister Franz Weinberger, Landtagsabgeordneter Gerald Weilbuchner und OÖVP Bezirksgeschäftsführer Klaus Mühlbacher informierten die Anwesenden über rückblickende Veränderungen sowie über geplante Fortschritte im Bezirk.In den vergangenen drei Jahren wurden in den Gemeinden zahlreiche Projekte umgesetzt. Unter anderem der Neubau beziehungsweise Vergrößerungen der Feuerwehrhäuser Hochburg-Ach, Palting, Ranshofen und Maria Schmolln. Außerdem wurden zahlreiche Investitionen im Bereich Kinderbetreuung, Familien und Bildung getätigt. Die Gesamtfördersumme für Schulen beläuft sich auf sechs Millionen Euro.



Zukunftsschau

Heikle Bezirksthemen

Aber auch viele Infrastrukturprojekte wurden behandelt, so wie die Umfahrung in St. Peter und der Kreisverkehr in Ranshofen.Im Metier Kunst, Kultur und Sport wurden Musikprobenlokale errichtet oder erneuert, der Motorikpark in Braunau wurde eröffnet und die Mountainbike-Strecke im Kobernaußerwald, die eine einwandfreie Kombination von Wirtschaft und Freizeit bildet, wurde eingerichtet.In den folgenden Jahren soll vor allen Dingen der Breitbandausbau, durch Glasfaserkabel, voranschreiten. In den Gemeinden Munderfing, Lochen am See und St. Radegund ist dies bereits in den vergangenen Jahren erfolgt. In weiteren Gemeinden soll der Schritt nun folgen. Durch einen optimierten Breitbandausbau wird vor allen Dingen die Wirtschaft vorangetrieben, aber auch Privathaushalte profitieren klarerweise von der Optimierung."Das Innviertel- und speziell der Bezirk Braunau- ist die am stärksten wachsenden Industrieregion Österreichs, 46 Prozent Industrieanteil an der gesamten Wirtschaft", so Weilbuchner. Im Vergleich zu anderen Regionen ist dies ein enormer Wirtschaftsanstieg.In den Jahren 2019, 2020 und 2021 soll die integrative Versorgung von älteren Menschen mit Beeinträchtigungen, bei denen der Pflegebedarf im Vordergrund steht, ausgebaut werden. In den Folgejahren sollten jeweils 20 Plätze pro Jahr, verteilt über alle Bezirke geschaffen werden. Die erste Baumaßnahme hierfür beginnt 2019.In den vergangenen Jahren gab es im Bezirk auch immer wieder Themen, die für hitzige Debatten in der Region sorgten.So wurde 2015 mit dem Bau der umstrittenen Umfahrung Munderfing begonnen. Der erste Bauabschnitt des Mammutprojektes wurde bereits beendet. Der zweite Bauabschnitt ist derzeit noch in Prüfung. Damit sollte allerdings 2019 begonnen werden, um so das Verkehrsaufkommen auf der B147 zu verringern.Auch die Sanierung der Volks- und Sonderschule in Mattighofen hat zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt: Mit Fertigstellung der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass für die Sonderschule, die auch ihren Fixplatz im neu erbauten Komplex zugesichert bekommen hat, kein Platz mehr vorhanden sei. Die Sonderschüler und ihre Lehrer müssen seither in der alten Gemeinde in Mattighofen unterrichtet werden, beziehungsweise unterrichten. Die Problemlösung wurde nun in Angriff genommen und die Volksschule wird um vier Klassen erweitert. Allerdings ist der Zubau derzeit noch in Planung. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass das Projekt schnellstmöglich in Angriff genommen wird.