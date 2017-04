Junge-Grünen-Sprecherin in Braunau

27.04.2017, 15:11 Uhr

Flora Petrik traf Junge Grüne Braunau, um über die Zukunft der Jungen Grünen zu sprechen.

BRAUNAU. Am 25. April war Flora Petrik (22), Bundessprecherin der Jungen Grünen, im Rahmen ihrer Bundesländer-Tour zu Besuch in Braunau. Im Café Graf traf sie Aktivisten der Jungen Grünen Braunau, um über den Ausschluss durch Parteichefin Eva Glawischnig zu sprechen.Die Jungen Grünen planen, nach dem Rauswurf durch die Parteichefin, sich weiterhin politisch einzumischen. Neue Politprojekte werden gerade innerhalb der Jungen Grünen diskutiert und Ideen ausgearbeitet. Am Vorabend des 1. Mai gibt es auch eine bundesweite Konferenz, bei der die jungen Aktivisten aus ganz Österreich politische Perspektiven erörtern werden.

Die Mission der Jungen Grünen wird aus ihrer Sicht auch ohne Partei die gleiche bleiben: Die Jungen Grünen wollen weiterhin möglichst viele Leute von politischem Engagement begeistern, innerhalb und außerhalb von Parteien. „Es braucht viele Menschen, die sich einbringen, damit sich die Dinge zum Besseren verändern können”, meint Petrik.Die Jungen Grünen Braunau haben sich 2014 gegründet. Die Gruppe um Sprecherin Valentina Kolinsky (18) veranstaltet regelmäßig Themenabende, Stammtische und Aktionen. „Wir werden weiterhin gemeinsam als Junge versuchen, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. In welcher Form wir das weiterhin machen, diskutieren wir als gesamter Verband”, sagt Kolinsky.