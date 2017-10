Landesrätin Christine Haberlander beim Parteitag der ÖVP Hochburg-Ach

06.10.2017, 12:27 Uhr

Obfrau und Vizebürgermeisterin Heidi Gessl konnte über 60 Mitglieder begrüßen und berichtete in ihren Ausführungen über die Aktivitäten in der abgelaufenen Funktionsperiode.Bürgermeister Johann Reschenhofer sprach in seinem Bericht über aktuelle Themen und Angelegenheiten aus der Gemeinde: „Mit Unterstützung unserer OÖVP-Ortsgruppe und Gemeinderatsfunktion konnten wir in den vergangenen Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Ich denke hier an den Neubau der Feuerwehr, des Sportplatzes sowie die Errichtung eines Nahversorgungszentrums. Alles ganz wichtige Dinge für die Lebensqualität in unserer Gemeinde.“

Bei der Wahl des neuen Vorstandes wurden alle Mitglieder einstimmig gewählt:Parteiobfrau: Heidi GesslStellvertreter: Margit Steiner, Rupert Plasser, Herbert Auer und Bianka SchnaitlWeitere Mitglieder: Werner Jung, Erwin Maier, Martin Rothenbuchner, Maria Bernecker, August Prossegger, Arne Hügel und Johann Reschenhofer.Im Rahmen des Parteitages wurden auch Ehrungen durchgeführt. So überreichten Landesrätin Haberlander und Bezirksgeschäftsführer Mühlbacher das Silberne Ehrenzeichen der ÖVP Oberösterreich an Josef Reindl für seine langjährigen und besonderen Verdienste für die Ortsgruppe Hochburg-Ach.