Nichts ist mehr, wie es früher war.

29.04.2017, 16:19 Uhr

Nichts ist mehr, wie es früher warNichts ist mehr, wie es früher war.Das Chaos wächst von Jahr zu Jahr! -Wie man´s von alten Fotos kennt,fiel früher Schnee schon im Advent!Und sicher war zur Weihnachtszeitdas ganze Land tief zugeschneit.Willkommen war die weiße Prachtbesonders in der Heil´gen Nacht.Doch diese Zeit ist längst passee.Zu Weihnachten "fehlt" meist der Schnee,statt dass er angemessen "fällt",weil Chaos sich verrückt verhält!

Doch sind wir Menschen die Chaoten,die alles das tun, was verboten,die einfach keine Rücksicht nehmen,die es verlernten, sich zu schämen!Denn es gefällt sehr vielen Leuten,unsere Erde auszubeuten,weil sie, gesteuert bloß von Trieben,fatal ganz primitiv geblieben!Die Dummheit, die meist sehr laut schreit,macht schnell weit sich in Köpfen breit,weshalb sie leicht die Mehrheit kriegtund schicksalhaft bei Wahlen siegt!Drum ist manch Lenker an der Macht,der es trotz Einfalt weit gebrachtund der beherrscht wird voll und ganzvon Selbstliebe und Ignoranz!An Empathie fehlt es gewissvon vornherein jedem Narziss,und keiner zeigt die kleinste Spurvon Mitgefühl für die Natur!Natur ist darob nicht entzücktund spielt deshalb auch oft verrückt,ja, sie versucht sogar auf Erdendie krasse Menschheit loszuwerden!Ferdinand REINDL