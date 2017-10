Personalwechsel in der Braunauer SPÖ

06.10.2017, 12:16 Uhr

Auch der Fraktionsführer der SPÖ hat seine Aufgaben in jüngere Hände gelegt. Max Angermeier übergibt seinen Bereich an Gemeinderat Günter Mikula, seines Zeichens Betriebsrat.Und "last but not least" verlässt auch Friedrich Krulis den Gemeinderat. Er war lange Jahre Sportstadtrat und Vorsitzender der Sektion Ost in Braunau. Seine Nachfolge im Gemeinderat für Sportangelegenheiten tritt Rudolf Eiblmaier, technischer Angestellter, an.