„Ratspräsidentschaft ist Knochenarbeit“

09.09.2018, 13:59 Uhr

Othmar Karas und weitere EU-Abgeordnete empfingen Anfang September eine Auswahl österreichischer Journalisten in Brüssel.

BRÜSSEL (ebba). 18 Reporter aus ganz Österreich unternahmen von 4. bis 6. September eine Informationsreise zur Europäischen Kommission und zum EU-Parlament in Brüssel. Dazu eingeladen hatte die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und das österreichische Verbindungsbüro des EU-Parlaments in Zusammenarbeit mit dem Besucherzentrum der Europäischen Kommission in Brüssel.

Ziel der Reise war es, einen Einblick in die Arbeit der europäischen Institutionen zu geben. Die Journalisten führten Gespräche mit den EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP) und Evelyn Regner (SPÖ) sowie mit EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP). Alle drei betonten immer wieder, dass die Arbeit der EU für Österreich große Bedeutung habe. Bis in die kleinsten Regionen würden sich parlamentarische Entscheidungen auswirken. Dies in die Köpfe der Bevölkerung zu bringen, sei die entscheidende Aufgabe für die nächsten Monate – im Hinblick auf die EU-Wahl am 26. Mai 2019.Themen des Informationsbesuches waren unter anderem die österreichische EU-Ratspräsidentschaft, die laut Othmar Karas „Knochenarbeit“ ist. Derzeit würden 268 Dossiers auf dem Tisch liegen. Aber auch die Agrarpolitik der EU und die europäische Regionalpolitik standen auf der Agenda. „94 Prozent des EU-Budgets werden in den Gemeinden verwertet“, so Karas.Österreich stellt derzeit 18 EU-Abgeordnete. Darunter auch Evelyn Regner. Sie weiß: „Die nächste Europawahl ist eine Richtungswahl.“ Um stärker global agieren zu können, werde außerdem gerade darüber beraten, von der Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit überzugehen, verriet Kommissar Hahn.