3000 Seemeilen für MARE VOSTRUM

11.10.2017, 16:38 Uhr

Für den Yachtclub Braunau-Simbach (YCBS) griff dessen Ehrencommodore Christian Haidinger die Thematik auf und entwarf und realisierte mit seinen Freunden ab 2014 in Memoriam der Vorgeschichte und der historischen Ereignisse ein mehrjähriges Langzeitprojekt für den Seglerverein mit dem Namen MARE VOSTRUM.

Eine beachtenswerte Zahl von Veranstaltungen ist nun seit Projektbeginn durchgeführt worden: da wäre die sehr erfolgreiche Sonderausstellung „100 Jahre Marineakademie Braunau - Auf den Spuren der österreichischen Seefahrt“ im Bezirksmuseum Herzogsburg, eine Reihe multimedialer Vorträge und professioneller ORF-TV-Sendungen, insbesondere „Die österreichische Titanic“ mit Vorpremiere im Kulturhaus Gugg in Braunau und eben auch erlebnisreiche Einsätze auf See mit Besuchen von zahlreichen Orten und Schauplätzen der seemännischen Vergangenheit. Der YCBS, seit Projektbeginn unter der Leitung von Commodore Klaus Schäfer, erhielt dafür heuer auch vom Österreichischen Segelverband den begehrten und ehrenvollen MIRAMAR PREIS für besondere Leistungen im maritimen Themenbereich zugesprochen.Nun im Herbst 2017, im Rahmen eines 14-tägigen Abschlusstörns für MARE VOSTRUM, konnten noch einmal vor Ort adriatische Gedenkstätten und Seehäfen besucht werden, so die kroatischen Inseln Vis (vormals Lissa) und Lastovo, Kotor in Montenegro (der einstige k.u.k. Kriegshafen), Dubrovnik, Ston, Korcula u.a.m.Wesentliche Highlights davon waren ein Besuch auf Helgoland, ein Wintertörn in der frischen oberen Adria, Gedenk-Besuche bei Untergangstellen großer Schiffe (Baron Gautsch vor Pula, Szent Istvan bei Premuda, Linz vor der albanischen Küste u.a.), Orte von Kampfhandlungen, eine Fahrt zur tiefsten Stelle des Mittelmeeres als Beispiele.Die Eindrücke dieser Seereisen sind in vielen Bildern und Filmsequenzen festgehalten worden. Dazu zum Vormerken:Hier vorerst nur ein paar Aufnahmen vom Abschlusstörn. Mehr zum Projekt kann auf der YCBS-Homepage in zahlreichen Berichten erlesen werden.