1.400 Besucher beim Benefizspiel

05.10.2017, 18:31 Uhr

Die SV Guntamatic Ried bestriet dabei ein Benefizspiel gegen den UFC Saiga Hans, der in seinem Team mit Kickern aus dem ganzen Innviertel aufwartete.Vor dem Match wurden zahlreiche Spenden von verschiedenen Vereinen, Privatpersonen, Institutionen und Gemeinden übergeben. „Als Innviertler Verein ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht nicht nein sagen und die betroffene Region mit einem Benefizspiel unterstützen" so Rieds Vorstandsmitglied Karl Wagner. So war das Ganze ein wirklich tolles Fest für alle Generationen und eines war dabei klar zu erkennen: Im Innviertel gilt der Zusammenhalt - hier wird nicht nur geredet, sondern gehandelt.