3:1 für Höhnhart: Wichtiger Sieg für die Faustballerinnen

24.09.2018, 10:34 Uhr

1. Bundesliga im Faustball



Höhnhart trifft auf Nussbach und Arnreit



Nach dieser Niederlage zeigten die Höhnharterinnen nochmal volle Stärke. Im Spiel gegen Reichenhall konnten die Heimischen die Oberhand behalten. Bei nassen und daher schwierigen Bedingungen gelang den Faustballerinnen ein 3:1-Sieg. "Der Sieg ist enorm wichtig für uns. So können wir noch die Chance auf das Meister-Playoff wahren. Das Glück war diesmal auf unserer Seite", berichtet Höhnharts Zuspielerin Vanessa Bognar.Höhnhart liegt in der Tabelle der 1. Bundesliga weiterhin auf Platz sieben. Am Samstag geht es für die Mädels aus Höhnhart nach Nussbach, wo sie neben den Gastgebern auch auf die Faustballerinnen der Union Arnreit treffen.