32. STADTLAUF Mattighofen

22.04.2017, 22:31 Uhr

wird derwieder für einige Stunden alsumfunktioniert.Vor allem der 10-Kilometerlauf ist als anspruchsvoller und fordernder Frühjahrslauf weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. So nutzen viele ambitionierte Läufer den "10er" als Frühjahrs-Formcheck.Für alle Läufer, die es generell etwas ruhiger angehen wollen oder noch nicht so viel zum Trainieren gekommen sind, eignet sich die Teilnahme am EWS-Hobbylauf über 3.3 Kilometer. Auch eine eigene Nordic-Walking-Wertung wird durchgeführt.Legendär ist auch die Stimmung am Stadtplatz. Viele sportbegeisterte Zuseher und Angehörige feuern die Teilnehmer, die beim 10Km-Lauf 3mal den Stadtplatz passieren, lautstark an. Labstationen sind ebenfalls am Stadtplatz aufgebaut.Und Obmann Roman Breckner übernimmt beim Hauptlauf selbst die Moderation und greift zum Mikrofon. Die meisten Teilnehmer kennt er persönlich. So ertönen stets passende und anfeuernde Worte aus den Boxen.

Mit den Kinderbewerben ab 16 Uhr wird das Lauf-Event eingeläutet.Der Lauf hat Tradition und wird bereits zum 32. Mal ausgetragen.Eineist online übernoch bis Freitag, 28.04.2017 - 18 Uhr möglich. Nachmeldungen, gegen Aufpreis, sogar bis 1 Std. vor dem Start. Alle Informationen online auf