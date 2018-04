33. Mattighofner Stadtlauf

22.04.2018, 20:33 Uhr

ist es wieder soweit, wenn der Startschuss zum 33. Stadtlauf fällt. Grundsätzlich setzt derauf die altbewährte Strecke. Allerdings wird dieses Jahr der Start aufgrund von Bauarbeiten etwas verlegt: Dieser erfolgt vom Stadtplatz aus.Vor allem derist als anspruchsvoller und fordernder Frühjahrslauf weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. So nutzen viele ambitionierte Läufer den "10er" als Form-Check. Und für alle Läufer, die über die Wintermonate wenig zum Trainieren gekommen sind, eignet sich die Teilnahme am EWS-. Auch eine eigene Nordic-Walking-Wertung wird durchgeführt. Weiters wird über die 3.3 Kilometer-Runde erstmals auch eine U16 Klasse gewertet. Obmann Roman Breckner stellt sich der Nachfrage aus den letzten Jahren durch etliche ambitionierte Schüler.

Sportbegeisterte Zuseher und Angehörige können die Teilnehmer, welche beim 10-Km-Lauf 3-Mal den Stadtplatz passieren, lautstark anfeuern. Die Labstationen sind ebenfalls am Stadtplatz aufgebaut.Charity-Projekt abseits der Laufstrecke vertreten. Getränke und Essen werden über das Projekt "Laufend lachen schenken" verkauft. Reinerlös fließt an die Österreichische Kinderkrebshilfe.Mit denwird das Lauf-Event eingeläutet. Hier hat Hartl Sepp das Zepter in der Hand und moderiert die Veranstaltung.Der Lauf hat Tradition und wird bereits zum 33. Mal ausgetragen.Siegerehrung im Anschluss an den Hauptbewerb in der Sepp-Öhler-Halle. Tolle Sachpreise winken, wie ein KTM-Fahrrad oder Reisegutschein.Eine Anmeldung ist online übernoch bis Freitag, 27.04.2017 - 18 Uhr möglich. Nachmeldungen sogar bis 1 Stunde vor dem Start.Alle Informationen online auf