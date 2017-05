Das war der Braunauer Sprinttriathlon 2017

14.05.2017, 16:57 Uhr

Der Bewerb wurde durch die Staffeln um 10 Uhr eröffnet - nur 8 Minuten und 16 Sekunden stieg der erst 11 jährige Samuel Schneider als erster aus dem Wasser. 2016 gewann er gemeinsam mit Biker und Läufer Günther Schinwald die Gesamtstaffelwertung. Heuer mussten sich die beiden unterstützt von Läufer Gerold Grubmüller den Gesamtstaffelsieg nur knapp nehmen lassen. Die Staffel DNA Eindruck mit Schwimmerin Katrin Steiner, Biker Peter Mayr und Christoph Mühringer als Läufer konnten auf der Radstrecke aufholen und holte sich den Sieg und damit den begehrten Wanderpokal in 1:12:33. Den dritten Platz in der Staffelwertung holten sich Helena Gampe und Markus Leukermoser vom Trumer Tri Team.

Bei den Einzelstartern lieferten sich Frederic Funk (Triathlon Grassau) und Niklas Hirmke (RSV Freilassing Triathlon) ein knappes Rennen bis zum Schluss. Den Zielsprint konnte Niklas für sich entscheiden und sicherte sich damit den Tagessieg in 1:07:05. Als Dritter erreichte Johann Grundbichler vom Power Sport Team das Ziel. Bei den Damen konnte Vorjahressiegerin Carolin Lehrieder vom Pro Team Mohrenwirt ein weiteres mal überzeugen: Mit einer Zeit von 1:19:42 konnte sie ihren eigenen Streckenrekord aus 2016 um 58 Hunderstel unterbieten und sicherte sich neben dem Tagessieg einen Hotelgutschein des Hotels Mohrenwirt. „Ein gutes Pferd muss nur so hoch springen wie es springen muss“ erwiderte die sympathische Würzburgerin lachend auf ihren knappen neuen Streckenrekord. Zweite wurde Siegrid Herndler vom PSV Tri-Linz, gefolgt von Heike Funk (Triathlon Grassau).In bewegten Bildern festgehalten wurde das Rennen von Trinews, das Video ist online unter www.trinews.at verfügbar.Bei der Siegerehrung mit Vizebürgermeister Christian Schilcher und Bernhard Segl als Vertreter des Hauptsponsors APG wurden die Athleten mit Sachpreisen von APG, masports-factory und der Trumer Leistungsdiagsnotik überhäuft. Auf die Tagesschnellsten warteten kreative Trophäen, auf die Altersklassensieger Medaillen.Die größten Gruppen wurden von Triathlon Mattigtal und dem LG Mettenheim gestellt, die beide im Zuge der Veranstaltung ihre Vereinsmeisterschaften austrugen. Beide Vereine wurden mit einem Gutschein der Trumer Leistungsdiagnostik belohnt.Der Triathlon ATSV Braunau dankt allen Athleten, Helfern und Sponsoren APG, AMAG, Sparkasse, Licht Design Skapetze, SNP, Gstöttner und Oberbauer, Schwimmzone, der Stadt Braunau und dem Tourismus Braunau, masports-factory, Trumer Leistungsdiagnostik, Müslibär, Perskindol der Tips sowie dem Schüdlbauer´s, wo die Athleten bei der abschließenden Siegerehrung kulinarisch verwöhnt wurden.Alle Ergebnisse sind auf www.tribraunau.at zu finden, Fotos der Veranstaltung wurden von Harald Neumayr, Christian Veselka und Tri Your Life geschossen und finden sich auf der Facebook Seite des ausrichtenden Vereins Triathlon ATSV Braunau: https://www.facebook.com/ATSVBraunauTriathlon