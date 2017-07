Drei Turnierwochen bei RC Hofinger

22.07.2017, 23:53 Uhr

Bald ist es wieder soweit: Die Turniersaison in Ranshofen steht bevor.

RANSHOFEN. Der RC Hofinger in Ranshofen lädt von 4. bis 20. August zu seiner traditionellen Sommerserie ein und heißt die nationale und internationale Spring- und Dressurszene herzlich willkommen. Alles in allem stehen an den drei Wochenenden 132 Prüfungen am Turnierplan mit Bewerben bis zur schweren Klasse. Zudem wird von 11. bis 13. August die vierte und letzte Teiletappe der OOEPS Jumping Tour ausgetragen. Bevor es dann von 25. bis 27. August zum Grande Finale in Kammer-Schörfling kommt.



Tolle Stimmung erwartet

Man darf sich wieder auf ein geballtes Programm freuen, das der RC Hofinger unter der Leitung von Gastgeberfamilie Hofinger zusammengestellt hat und im August die Reiterschaft nach Ranshofen locken wird.Abseits der Austragungsplätze darf man sich am Abend auf Live-Musik, gesellige Runden und Feststimmung freuen. Die großen Stimmungsmacher und als alljährliche Stammgäste immer wieder gern gesehene Liveband Route 66 wird wieder kommen. Der Veranstalter lädt außerdem am Freitagabend im Rahmen des OOEPS Jumping Tour-Turniers (11. August) alle Reiter und Pfleger zum Abendessen ein. In puncto Einladung zeigt sich der Veranstalter generell großzügig und wird an jedem Wochenende zum gemeinsamen Buffet einladen.