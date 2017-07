Flash Mob: Boogieschmiede Kirchdorf tanzt durch Burghausen

26.07.2017, 19:04 Uhr

Mit viel Schweiß und Spaß bestritten die Paare unter der Leitung der Heimtrainer Christoph Pecher und Florian Demmig in den Mehringer Turnhallen ein anspruchsvolles Trainingswochenende.

Um den Boogie-Woogie noch mehr in der Bevölkerung zu verbreiten, dachte sich Christoph Pecher aus, Flashmobs in Burghausen mit den aktuellen Turnierpaaren zu veranstalten. Somit wurde kurzerhand ein Bus organisiert, um die große Tanzschar zu den angedachten vier Plätzen in Burghausen zu transportieren.Nachdem man die Erlaubnis vom Ordnungsamt eingeholt hatte, wurde mit einer mobilen Anlage den Zuschauern die Freude und Vielfalt des Boogie-Woogie und Gruppentanzes näher gebracht. Die Zuschauer haben sich von den Klängen der Musik mitreißen lassen und waren kurzerhand auch mit auf der Tanzfläche.Neben dem Busbahnhof, dem Kino und dem Stadtplatz wurde auch am Bichl gezeigt, was es heißt, Spaß am Tanzen zu haben. Unter viel Applaus der Zuschauer bedankten sich die Tänzer gerne mit einer Zugabe.Fotos: Boogieschmiede Kirchdorf