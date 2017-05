Glückliche Sieger beim Wettschwimmen

05.05.2017, 15:10 Uhr



20 fleißige Helferlein

BRAUNAU (penz). Wochenlang wurde für das große Event trainiert. Am Mittwoch, 3. Mai, war es dann schließlich so weit: Die Werkstätte der Lebenshilfe Braunau organisierte gemeinsam mit der Schwimmschule Aqua-Welt einen spannenden Schwimmbewerb für Menschen mit Beeinträchtigung. Bereits zum zweiten Mal fand die Veranstaltung nun im Freizeitzentrum Braunau statt. Teilgenommen haben 31 Starter aus den Lebenshilfe-Werkstätten Braunau und Ried, den Diakoniewerken St. Pantaleon und Mauerkirchen sowie der Pestalozzischule Braunau. "Durch den Bewerb bringen wir beeinträchtigte Menschen mit Wasser in Kontakt und regen zur sportlichen Betätigung an", sagt Andrea Murauer von der Schwimmschule Aqua-Welt. Sarah Herejk von der Lebenshilfe fügt hinzu: "Einige haben durchs Schwimmen ihren Sport gefunden. Das ist mitunter auch der Grund für die Veranstaltung."Um 10 Uhr begann das Wettschwimmen, im Anschluss gab es Mittagessen. Um 12.30 Uhr wurden die glücklichen Sieger mit Medaillen und Pokalen geehrt. Ehrengast war Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher, der den Siegern die Urkunden aushändigte.Unterstützt wurde der Bewerb zudem von 20 Schülerinnen der Neuen Mittelschule Neukirchen. Begleitet wurden sie von Sportlehrerin Andrea Fritz, die sich über das Engagement ihrer Schülerinnen sehr freute.