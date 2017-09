Helmut Söllinger ist Konsulent für Sport

28.09.2017, 11:00 Uhr

„Ich gratuliere allen neuen Sport-Konsulenten zu dieser hohen Auszeichnung. Sie zählen zu Oberösterreichs Persönlichkeiten, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mit viel Hingabe und Zeitaufwand auf nationaler und internationaler Ebene ehrenamtlich für den Sport einsetzen. Mit ihrem Engagement tragen sie großen Anteil an seiner positiven Entwicklung“, würdigte Sportreferent Strugl die neuen Sport-Konsulenten – darunter auch zwei Damen.Zum zweiten Mal wurden zu dieser Feier auch die amtierenden Konsulenten und Ehrenkonsulenten des Sportlandes OÖ eingeladen. Rund 150 Persönlichkeiten folgten der Einladung und genossen das gesellige Zusammentreffen, bei dem LH-Stv. Strugl über aktuelle Themen wie die Einführung der täglichen Bewegungs- und Sporteinheit in Oberösterreichs Pflichtschulen und die Sport-Infrastruktur-Offensive informierte."Helmut Söllinger widmet sein Leben dem Fußball. Er hat 1974 als Nachwuchstrainer begonnen und ist heute neben seiner Funktion als Obmann-Stellvertreter bei der Sportunion Raiffeisen Neukirchen an der Enknach auch im Oö. Fußballverband als Vorstandsmitglied tätig. Speziell im Innviertel ist Helmut Söllinger eine wichtige regionale Anlaufstelle für die Vereine und ein wertvoller Multiplikator des Verbandes. Seit 2005 organisiert er einen Sporttag für Menschen mit Beeinträchtigung und bereitet ihnen damit Jahr für Jahr einen unvergesslichen Tag. Helmut Söllinger ist ein unverzichtbares Vorbild und eine echte Stütze für den Sport. Mit dem Titel „Konsulent für das oö. Sportwesen" wird sein Engagement entsprechend gewürdigt."