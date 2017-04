Warum traditionelles Karate?

Anmeldung und Auskunft:Michael Mann: +43 664 / 28 02 777 oderMelanie Witzmann: +43 664 / 92 690 48E-Mail: altheim . karate @ gmail . comAm Freitag dem 12.Mai beginnt um 18:00 in Altheim (Wiesnerstraße 3) wieder ein Karate Anfängerkurs für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Anfängerkurs bietet eine perfekte Gelegenheit zum Einstieg in das traditionelle Karate.Karate bietet vieles mehr als reine Selbstverteidigung. Wird es ernsthaft betrieben, können viele positive Effekte erzielt werden. Der Körper wird stärker, flexibler, straffer und gesünder. Koordination, Gleichgewicht sowie Ausdauer bessern sich erheblich. Auch geistige Fähigkeiten/Werte werden gefördert: Karate steigert die Konzentrationsfähigkeit, stärkt den Willen, bessert das Selbstbewusstsein und macht den gestressten Geist des Alltags wieder klar für andere Dinge.

Wie läuft ein Training im Anfängerkurs ab?

Wer kann mitmachen?

Was muss ich mitbringen?

Was kostet Karate?

Am Anfang steht etwa eine halbe Stunde Aufwärmen und Stretching. Der Hauptteil besteht aus einer Einführung in die Grundtechniken des Shotokan Karate und am Ende stehen Selbstverteidigung und Krafttraining.JEDER kann von den positiven Effekten des Karate profitieren und deshalb auch gerne mit uns trainieren, egal ab Mann oder Frau. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Wer unter 7 ist muss noch ein paar Jahre Geduld haben, ansonsten aber gilt: "Es ist niemals zu früh, und selten zu spät".Einfache Sportkleidung genügt für den Anfang. Schuhe werden nicht benötigt!Karate ist nicht Teuer! Es wird sehr wenig (zu Beginn gar keine) Ausrüstung benötigt und die Kurskosten sind im Vergleich zu anderen Sportkursen oder Seminaren relativ gering.Für nähere Informationen stehen die angeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung!