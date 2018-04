Landesschulschachmeisterschaften

22.04.2018, 07:53 Uhr

Im Bewerb Sekundarstufe1 traten die 36 besten Mannschaften aus ganz Oberösterreich an. Das erste Team der NMS Neukirchen/E. wurde hinter der NMS Bad Leonfelden und dem Akademischen Gymnasium Linz Dritter.Damit konnten die Neukirchner Schachschüler Falk Hönsch, Simon Freilinger, Lukas Daxecker, Simon Pöllner und Lukas Lauer auch in diesem Schuljahr einen schönen Pokal mit nach Hause in das Innviertel bringen.

Weitere Platzierungen: 17. NMMS Eggelsberg, 34. Neukirchen/E.2, 35. NMS Altheim