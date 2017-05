Mehrfachsiege beim 1. OÖ Cup im Voltigieren

14.05.2017, 17:20 Uhr

Zum ersten Mal war auch ein Nachwuchs-Gruppenvoltigieren ausgeschrieben. Braunau war dabei mit 2 Gruppen vertreten, die beide auf dem Pferd Simba voltigierten. Braunau 1 mit Kettler Katharina und Sophia, Lechthaler Leonie, Baischer Jakob, Mörtl Valentina, Nöscher Leonie, Roitner Lena turnte zur Musik von "König der Löwen" auf Platz 4. Braunau zwei mit Meingassner Lea, Gerner Isabella, Pfoser Julia, Rauhofer Verena, Aigner Katharina, Ortner Lena erreichte mit ihrer Kür zu "Cinderella" Platz 6.

Auch im Einzelvoltigieren der Klasse A war der Verein siegreich. Im Jahrgang 2003-04 siegte Haberl Leonie, Gehmayr Judith wurde dritte und Pointner Sarah vierte. Baischer Jakob (Jg. bis 2005) erreichte bei seinem ersten Start in dieser Klasse auf Anhieb den 2. Platz. Einen weiteren zweiten Platz erreichte Stein Lilli im Jahrgang 1996-2002 vor Daxberger Heike auf Platz 3.In der Klasse L landete Hager Anja mit Platz 6 im guten Mittelfeld.In der Klasse M erturnte sich Lena Miksche mit einer guten Pflicht den fünften Platz. Vanessa Veljkovic konnte in der Klasse SJ den zweiten Platz erreichen. Beide voltigierten auf Sognato.In der Gruppe A durfte sich Rauhofer Julia, Stein Lilli, Faschang Vanessa, Haider Janina, Fahdli Yana, Rothenbuchner Leonie, Haberl Leonie und Daxberger Heike mit ihrem Pferd Simba und Longenführerin Monika Seidl über einen zweiten Platz freuen. Das Pferd Baghira zeigte sich an der Hand von Dagmar Miksche bei ihrem erst dritten Turnier wieder sehr gelassen. Somit konnten sich Obojes Sophie, Miksche Lena, Walder Jasmin, Veljkovic Vanessa, Hager Anja, Garbardi Nadine, Gehmayr Judith und Pointner Sarah über eine sehr gute Bewertung und Platz 1 freuen. Die Mädchen turnten die Pflicht zu Übungszwecken auch auf dem Pferd Daron, der seine Sache dank der Souveränität der Mädchen ebenso gut machte.